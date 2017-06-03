الاستئناف: السجن المؤبد لمتهم بحيازة أسلحة وتصنيع متفجرات

2017-06-03 - 3:30 م

مرآة البحرين: حكمت محكمة الاستئناف العليا باعتبار معارضة مستأنف محكوم بالسجن المؤبد كأن لم تكن بقضية حيازة أسلحة وتصنيع متفجرات.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قضت بالسجن المؤبد لثلاثة متهمين في قضية حيازة وإحراز أسلحة نارية وتصنيع متفجرات، وبالسجن 3 سنوات لمتهمين آخرين مع تغريم كل متهم 500 دينار.

وتزعم السلطات أن معلومات وردت إلى ضابط بالداخلية (الشاهد الأول)، تفيد بأن المتهم الأول يقوم بتصنيع أسلحة نارية، وأنه اشترك في عدة "هجمات إرهابية" الغرض منها تعريض سلامة البحرين للخطر، والقيام "بأعمال إرهابية"، وقيام المتهمين فيما بينهم بتبادل الأسلحة، لإمداد "الجماعات الإرهابية".

وتدعي السلطات أن المتهم الأول هو أحد قادة "تنظيم سرايا الأشتر" ومدير حساب "المقاومة البحرينية" على وسائل التواصل الاجتماعي، وأن المتهم الثاني هو مدير حسابي "طالب الثأر" و"لبيك يا حسين" على وسائل التواصل الاجتماعي، ويقوم بتصنيع العبوات المتفجرة، كما كشفت التحريات عن شخصية المتهم الثالث.