إخلاء سبيل الشيخ بشار العالي بعد التحقيق معه حول محاضرة ألقاها في مجلس عزاء شهداء الفداء

2017-06-03 - 3:37 م

مرآة البحرين: أخلت السلطات الأمنية البحرينية (السبت 3 يونيو/حزيران 2017) سبيل رجل الدين الشيعي الشيخ بشار العالي بعد التحقيق معه لحوالي 5 ساعات.

وكان العالي استدعي من قبل مركز شرطة مدينة حمد دوار 17، هو وإدارة مأتم سار الكبير، الذي يقام فيه مجلس عزاء شهداء الدراز الخمسة (شهداء الفداء).

وقال نشطاء أن التحقيق مع العالي كان عن محاضرته التي ألقاها أمس الجمعة 2 يونيو/حزيران 2017 في مأتم سار الكبير، في اليوم الأول لمجلس عزاء شهداء الفداء، فيما تم التحقيق مع إدارة مأتم سار حول النعوش الرمزية التي وضعت للشهداء في المأتم وصور آية الله الشيخ عيسى قاسم، حيث طلب منهم إزالتها.

وأقام أهالي الشهداء الخمسة، مجلس عزاء مركزي في مأتم سار بدءاً من أمس الجمعة، ولمدة 3 أيام متواصلة، وذلك بعد أن فشلت جميع مساعيهم في الحصول على جثامين الشهداء ودفنهم في المقابر التي يرغب بها ذوو الشهداء.



طالبت الداخلية إدارة مأتم سار بإنزال صورة آية الله قاسم مع الشهداء الخمسة