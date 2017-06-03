منتدى البحرين: مخاوف جدية حول وضع آية الله قاسم منذ فرض الإقامة الجبرية عليه في 23 مايو

2017-06-03 - 3:54 م

مرآة البحرين: قال منتدى البحرين لحقوق الإنسان في بيان له بأنّ السلطات الأمنية أقدمت ومنذ اقتحام منطقة الدراز في 23 مايو/أيار 2017 واستخدام القوة المفرطة في فض الاعتصام المقام عند منزل آية الله قاسم، عمدت السلطات إلى فرض الإقامة الجبرية غير المعلنة على الشيخ قاسم.

وأضاف المنتدى في بيان له (السبت 3 يونيو/حزيران 2017) أن القوات الأمنية المتواجدة عند منزل آية الله قاسم تمنع المواطنين من الوصول إلى المنزل وتقيد حرية التنقل حتى للقاطنين بجواره، مؤكدا على أن هنالك مخاوف جدية حول وضع الشيخ قاسم.

وتابع "إنّ السلطات الأمنية تمارس التضييق الأمني حتى لأفراد عائلة قاسم غير القاطنين معه؛ حيث تقوم بإيقافهم لأوقات طويلة أمام منزله قبل السماح لهم بالدخول وتخضعهم لإجراءات أمنية مشددة"، مشيرا إلى أنّها منعت "عددا من المواطنين وعلماء الدين من زيارة آية الله قاسم، بعد التضييق الأمني، في الوقت الذي تنكر فيه السلطة أنّها تفرض الإقامة الجبرية عليه".

وطالب المنتدى المؤسسات والهيئات الحقوقية الدولية بالتدخل لإيقاف مثل هذه التجاوزات والمضايقات الأمنية المستمرة عند منزل آية الله قاسم؛خصوصا مع ما يعانيه أهالي منطقة الدراز -التي يقطنها أكثر من 20 ألف مواطن- من تداعيات تقييد حرية التنقل والتشويش المتعمد على الإنترنت منذ ما يقارب العام.