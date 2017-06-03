انتخاب ستة أعضاء جدد في مجلس الأمن بينهم الكويت

2017-06-03 - 4:42 م

مرآة البحرين (أ ف ب): انتخب ستة أعضاء جدد في مجلس الأمن الدولي الجمعة يمثلون الكويت وساحل العاج وهولندا والبيرو وبولندا إضافة إلى غينيا الاستوائية التي انتخبت للمرة الأولى.

وستشغل غينيا الاستوائية، البلد النفطي في وسط غرب أفريقيا، واحدا من المقعدين المخصصين لأفريقيا داخل المجلس.

ويضم مجلس الأمن عشرة أعضاء غير دائمين ينتخبون لعامين وخمسة أعضاء دائمين يمثلون بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة.

وستبدأ ولاية الاعضاء الجدد في أول كانون الثاني/يناير.

وأعربت منظمة هيومن رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الإنسان عن قلقها حيال غينيا الاستوائية رغم أن الدول الخمس الدائمة العضوية تهيمن عادة على المجلس.

وقال لوي شاربونو مدير المنظمة في الأمم المتحدة أن لهذا البلد "تاريخا طويلا من الترهيب والاعتقالات التعسفية والتدخل في عمل المدافعين عن حقوق الإنسان".

وستشغل هولندا مقعدها لعام واحد بناء على اتفاق مع إيطاليا التي شغلت عضوية المجلس سابقا.

وخلال الانتخابات حازت غينيا الاستوائية 185 صوتا وهولندا 184 وساحل العاج 185 والكويت 188 وبولندا 190 والبيرو 186.

ويخلف الأعضاء الجدد كلا من إيطاليا واليابان ومصر والسنغال وأوكرانيا والأوروغواي.