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الروائي السعودي تركي الحمد يهاجم عزمي بشارة: يذكرني بجاسوس إسرائيلي كاد يصبح وزيرا بسوريا
2017-06-03 - 6:46 م
مرآة البحرين: هاجم الكاتب والروائي السعودي، تركي الحمد، المفكر الفلسطيني عزمي بشارة، مستشار أمير قطر. وقال في تغريدة على حسابه في "تويتر": " كلما ذكر اسم عزمي بشارة يخطر على بالي تلقائيا اسم ايلي كوهين،الجاسوس الإسرائيلي في دمشق في الستينيات الذي كاد أن يصبح وزيرا للدفاع في سوريا".
كلما ذكر اسم عزمي بشارة يخطر على بالي تلقائيا اسم ايلي كوهين،الجاسوس الإسرائيلي في دمشق في الستينيات الذي كاد أن يصبح وزيرا للدفاع في سوريا.— تركي الحمد T. Hamad (@TurkiHAlhamad1) June 3, 2017
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