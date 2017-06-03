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الروائي السعودي تركي الحمد يهاجم عزمي بشارة: يذكرني بجاسوس إسرائيلي كاد يصبح وزيرا بسوريا

2017-06-03 - 6:46 م

مرآة البحرين: هاجم الكاتب والروائي السعودي، تركي الحمد، المفكر الفلسطيني عزمي بشارة، مستشار أمير قطر. وقال في تغريدة على حسابه في "تويتر": " كلما ذكر اسم عزمي بشارة يخطر على بالي تلقائيا اسم ايلي كوهين،الجاسوس الإسرائيلي في دمشق في الستينيات الذي كاد أن يصبح وزيرا للدفاع في سوريا".

 

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