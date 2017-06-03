الوثائق المسرّبة: سفير الإمارات يدعو لنقل القاعدة الأمريكية في قطر لاستضافتها اجتماعات حماس
2017-06-03 - 7:37 م
مرآة البحرين: كشفت الوثائق المسربة من البريد الإلكتروني للسفير الإماراتي بواشنطن يوسف العتيبة دعوته واشنطن إلى نقل القاعدة العسكرية الأمريكية من الدوحة.
وأظهرت وثيقة عبارة عن رسائل إلكترونية متبادلة بينه وبين مدير مكتب نائب الرئيس الاميركي السابق، ديك تشيني، والباحث في معهد واشنطن لسياسات الشرق الادنى، جون هانا، في (28 ابريل/ نيسان 2017) شكوى الأخير للسفير الإماراتي من استضافة قطر اجتماعاً لحركة حماس في فندق إماراتيّ. وقد علّق السفير العتيبة رداً على ذلك بأن "هذا ليس خطأ الحكومة الإماراتية، وأن القضية الحقيقية هي القاعدة العسكرية الأمريكية في قطر".
وأضاف "ما رأيك؟ أنتم تقومون بنقل القاعدة ونحن نقوم بنقل الفندق"، وفق ما جاء في رسالته عبر البريد الإلكتروني.
وبدأت صحيفة "ديلي بيست" الأميركية السبت (3 يونيو/ حزيران 2017) نشر وثائق التي حصلت عليها من قراصنة إنترنت يطلقون على نفسهم اسم "غلوبال ليكس" اخترقوا بريد السفير الإماراتي، وسربوا بعض محتوياته للصحيفة.
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