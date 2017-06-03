الوثائق المسرّبة: سفير الإمارات يقول إن بلاده تعمل كل شيء ممكن لضمان نجاح محمد بن سلمان بالسعودية
2017-06-03 - 8:47 م
مرآة البحرين: قال السفير الإماراتي في الولايات المتحدة، يوسف العتيبة، إن بلاده تعمل بقوّة على إنجاح تجربة محمد بن سلمان، ولي ولي العهد السعودي، في الحكم.
وكشفت رسالة بعثها بتاريخ 21 ابريل/ نيسان 2017 إلى ديفيد اغناتيوس، كاتب العمود في صحيفة "واشنطن بوست"، عقب نشره مقابلة مع ولي ولي العهد السعودي أجراها أثناء زيارة إلى السعودية "وظيفتنا الآن، هو عمل كل شيء ممكن لضمان نجاح محمد بن سلمان".
وأثنى العتيبة في رسالته التي يظهر إرساله نسخة منها (CC) إلى وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد، أثنى على الصحافيّ أغناتيوس لإجرائه المقابلة "شكراً لك لاقتطاع وقتك من أجل الذهاب واللقاء بمحمد بن سلمان"، مضيفاً "كلانا متفقان أن هذه التغييرات التي تحدث في السعودية ضرورية. أشعر بالارتياح لأنك ترى ما نراه وما نحاول إيصاله بشكل مستمرّ".
وتابع "صوتك ومصداقيتك عامل مهم في إقناع الأشخاص المعنيين لفهم ما يجري"، على حد ما جاء في رسالته.
وتؤكد هذه الرسالة تقارير سابقة أشارت إلى دور الإمارات العربية المتحدة في دعم ولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على حساب ولي العهد محمد بن نايف الذي تتزايد التشكيكات بشأن مستقبله السياسيّ.
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