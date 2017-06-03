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أسوشيتد برس: هاكرز بحرينيون ينشرون تهديدات للعائلة الحاكمة على حساب وزير الخارجية على تويتر
2017-06-03 - 11:21 م
مرآة البحرين (خاص): قالت وكالة أسوشيتد برس إنّ "متسللين (هاكرز) بحرينيين استطاعوا على ما يبدو الوصول إلى حساب وزير الخارجية على تويتر، ونشروا سلسلة من التّهديدات للعائلة الحاكمة في البحرين".
وقد ظهرت اليوم السبت تغريدات على حسابات وزير الخارجية خالد آل خليفة تضمنت فيديوهات وصورًا لذخيرة مع رسالة تقول إن المسلحين خططوا لوضع "جماجمكم حصونا لنا". وحملت بعض المواد المنشورة لوغو سرايا المختار، وهي مجموعة مسلحة كانت قد ادعت سابقًا قيامها بعدد من التفجيرات.
ولم تستجب الحكومة البحرينية فورًا لطلبنا التّعليق.
وتأتي التّهديدات في وقت تشهد فيه البحرين حملة قمع كبيرة ضد المعارضة مع استهداف السّلطات للنشّطاء والمجموعات السّياسية وآخرين.
والبحرين مركز للأسطول الأمريكي الخامس، ويتم إنشاء قاعدة بحرية بريطانية فيها أيضًا.
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