وزير الخارجية ينفي علمه بوجود أي وساطة كويتية لحل الأزمة مع قطر

2017-06-04 - 10:42 ص

مرآة البحرين: نفى وزير الخارجية خالد آل خليفة، في تصريح لصحيفة «الحياة» السعودية، بعددها الصادر اليوم الأحد (4 يونيو/ حزيران 2017)، علمه بوجود أي مساعٍ دبلوماسية لحل الأزمة القطرية، بيد أنه أكد وجود حرص على وحدة مجلس التعاون، موكداً أنه لا علم له بأية وساطة كويتية ولا يعرف عنها شيئاً.

وأعرب الوزير عن أمنيته أن تنحل الأزمة القطرية خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن الأزمة بين الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي تتجه إلى أن تكون علاقة واضحة، وقال إن هناك علاقة متكاملة ومنسجمة لدرء الأخطار ولتفادي أي شيء قد يفرق دول مجلس التعاون الخليجي سواء كان من الداخل والخارج.

وأكد أن مملكة البحرين تهتم بوحدة مجلس التعاون ضد أي إخطار تواجهه وخاصة خلال الأيام الجاري، وتحديداً بعد قمة الرياض التي جددت التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي وحليفه القوي الولايات المتحدة الأميركية، معتبراً أن هذا هو أهم ما في الأمر وهو ما يجب أن يدافع عنه الجميع ضد أي تهديد أو خطر.