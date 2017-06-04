وفاة شاب برحلة صيد بحرية وإصابة اثنين ومفقود لا زال البحث عنه جارياً

2017-06-04 - 10:48 ص

مرآة البحرين: توفي الشاب رائد الصيرفي غرقاً، فيما فقد أثر الشاب قاسم عبدالحميد في عرض البحر، وذلك بعدما تعرض القارب الذي يستقلونه في رحلة بحرية لعطل مفاجئ بالقرب من جزيرة أم النعسان المحاذية إلى جسر الملك فهد، قبل أن تنجح الأمواج العاتية برفع القارب وقلبه رأساً على عقب.

وقد نجا من الحادث كل من نضال عبدالحميد، وسيد هاشم، اللذين تشبثا بالقارب حتى صباح اليوم التالي

حتى جاءتهما النجدة حينما كانت إحدى السيارات تمر على الجسر فلاحظ سائقها وجود شخصين وهما متشبثان بالقارب، فبادر على الفور بالاتصال بإدارة خفر السواحل التي حضر أفرادها إلى الموقع وقامت بنقل الشابين إلى المستشفى.