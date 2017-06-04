وزارة الصحة تخسر 40 طبيبًا و37 إدارياً

2017-06-04 - 10:55 ص

مرآة البحرين: كشفت وزيرة الصحة فائقة الصالح عن حزمة استقالات إدارية بوزارة الصحة بلغ عددها 37 حالة، إلى جانب 40 طبيبا تقدموا للتقاعد كان نصيب 26 منهم تقاعد اعتيادي، و14 تقاعد مبكر.

وأشارت إلى أن الاستقالات الإدارية تم التوقيع عليها وتحويلها لديوان الخدمة المدنية، وحوالي نصف العدد قد تراجع عن استقالته وعاد لوزارة الصحة.

وأوضحت الصالح بان وراء تلك الاستقالات هو حصول الأطباء على فرص عمل أخرى بامتيازات أفضل من الحالية، والبعض رغبة منهم بفتح عيادات خاصة. وقالت: "إن ما يهم الآن هو أن الطبيب لم يخرج خارج البحرين، ولا ضير في ذلك في جميع الأحوال، علماً بأن الوزارة تسعى جاهدة مع الطبيب المستقيل لإقناعه بالبقاء، لكن ولظروف معيشية يصعب ذلك، وأعداد المستقيلين من الأطباء لا تعد كبيرة".