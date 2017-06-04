شركة ميركوري للمقاولات لم تسدد رواتب عمالها منذ 6 أشهر

2017-06-04 - 11:00 ص

مرآة البحرين: قالت مصادر إن شركة ميركوري للمقاولات لم تدفع رواتب لعمالها منذ ستة أشهر، وتعتبر شركة ميركوري ثاني شركة مقاولات كبرى تعجز عن سداد رواتب عمالها بعد شركة زخريادس التي لا تزال عاجزة عن دفع رواتب عمالها بسبب امتناع جهات حكومية وخاصة في البحرين من تسديد المستحقات المترتبة عليهم للشركة.

وكان رئيس نقابة شركة ميركوري المقاولات صرح في 30 مايو الماضي لصحيفة البلاد المحلية، شاكيًا من تأخر صرف الشركة رواتب عمالها لفترة تصل إلى حوالي 6 أشهر.

وذكر رئيس النقابة يوسف إبراهيم أن إدارة النقابة اجتمعت مع المدير التنفيذي في وقت سابق، واتفقت معه على حلحلة مشكلة رواتب الموظفين قبل شهر رمضان.

وبين: أن ذلك يأتي في وقت بعثت فيه الشركة برسائل إلى جميع الموظفين في شهر أبريل الماضي، وأرسلت نسخة منها إلى وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، تعدهم فيها بدفع جميع الأجور المتأخرة.

ولفت: إلى أن هذه المشكلة أصبح لها انعكاسات سلبية جدا على العمال، حيث تم طرد مجموعة منهم من سكنهم، وسحب سيارات آخرين، إضافة إلى تعرضهم للمساءلة القانونية لعدم وفائهم بالتزاماتهم للبنوك.

وأردف: إضافة إلى ما سبق فإن العمال الأجانب أصبحوا يعانون من عدم توفر الطعام لهم؛ بسبب امتناع المطاعم عن تزوديهم بالوجبات الغذائية.