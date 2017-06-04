السلمان يقول ان الإدانات سوف تتوالى على حكومة البحرين بسبب مجزرة الدراز

2017-06-04 - 2:17 م

مرآة البحرين: قال الشيخ ميثم السلمان إن الإدانات ستتوالى على حكومة البحرين بسبب ارتكابها مجزرة في حق المعتصمين عند منزل آية الله الشيخ عيسى قاسم.

وعلى حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قال السلمان "إن كانت حكومة البحرين تتوهم أنها نجحت في التستر على إنتهاكاتها البشعة في الدراز فهي واهمة. ستنزل عليها الإدانات المتتالية في الأيام المقبلة".

مضيفاً أن "انتهاكات حكومة ⁧البحرين⁩ البشعة في الدراز تضمنت القتل خارج إطار القانون مما يستدعي الكشف عن الجهات المتورطة في إصدار الأوامر بقتل المعتصمين".

وخاطب الحكومة "‏إن كنت يا حكومة ⁧ البحرين ⁩ صادقة حول أحداث ⁧ الدراز ⁩ الدامية فاسمحي للمنظمات الدولية والإعلام العالمي والفرق الخاصة بالأمم المتحدة بزيارة البلاد".

مردفاً "لم تكتفي حكومة ⁧ البحرين ⁩ بقتل شهداء الإعتصام السلمي بالدراز بل دفنتهم قسرا وحرمتهم من التشييع ومنعت زيارتهم ولا زالت تفرض الحراسة على قبورهم"، مؤكدا أن "‏من حق أهالي شهداء الإعتصام السلمي بالدراز الإستمرار في مطالبة حكومة ⁧البحرين ⁩ بتسليم جثامين أبنائهم ومقاضاة الجهات المتورطة في الدفن القسري

وخَلُصَ السلمان "‏ربما تسعى حكومة ⁧ البحرين ⁩ باحتجاز جثامين شهداء ⁧الدراز ⁩ للتأسي بإسرائيل التي تحتجز رفات عشرات الشهداء الفلسطينيين والعرب في مقبرة الأرقام".