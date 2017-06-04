السلطة توقف إصدار صحيفة الوسط حتى إشعار آخر

2017-06-04 - 3:03 م

مرآة البحرين: أعلنت وكالة أنباء البحرين أن وزارة شؤون الإعلام قررت وقف إصدار وتداول صحيفة الوسط حتى اشعار اخر.

وقالت الوزارة: أن صحيفة الوسط خالفت القانون وكررت نشر وبث ما يثير الفرقة بالمجتمع ويؤثر على علاقات مملكة البحرين بالدول الأخرى.

وذلك لنشرها مقال في عدد اليوم الموافق 4 يونيو 2017 في الصفحة 19 والمتضمن إساءة لإحدى الدول العربية الشقيقة.

وصحيفة الوسط هي صحيفة يومية مستقلة بحرينية، تأسست في 7 سبتمبر 2002، وصدر العدد التجريبي الأول في 4 سبتمبر 2002. ويرأس تحريرها منصور الجمري، ورئيس مجلس إدارتها عادل المسقطي.