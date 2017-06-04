رويترز: البحرين توقف إصدار صحيفة تدعم المعارضة
2017-06-04 - 6:38 م
مرآة البحرين (رويترز): قالت وكالة أنباء البحرين الرسمية يوم الأحد إن السلطات أوقفت إصدار صحيفة الوسط اليومية وهي الصحيفة المستقلة الوحيدة في المملكة إلى أجل غير مسمى بسبب مقال يتضمن "إساءة لإحدى الدول العربية الشقيقة".
وهذه هي المرة الثانية هذا العام التي توقف فيها البحرين إصدار صحيفة الوسط اليومية.
وترتبط صحيفة الوسط بالمعارضة التي يقودها الشيعة والتي تواجه حملة من جانب الحكومة التي يقودها السنة منذ العام الماضي.
وذكرت الوكالة أن وزارة شؤون الإعلام قررت "وقف إصدار وتداول صحيفة الوسط حتى إشعار آخر" وقالت الوزارة إن الصحيفة "كررت نشر وبث ما يثير الفرقة بالمجتمع ويؤثر على علاقات مملكة البحرين بالدول الأخرى".
وأضافت أن القرار جاء لنشر مقال في عدد يوم الأحد يتضمن "إساءة لإحدى الدول العربية الشقيقة". لكنها لم تحدد هذه الدولة أو تقدم مزيدا من التفاصيل.
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