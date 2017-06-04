2017-06-04 - 10:29 م

مرآة البحرين: دانت رابطة الصحافة البحرينية قرار وزارة شؤون الإعلام البحرينية اليوم "وقف إصدار وتداول صحيفة الوسط حتى اشعار آخر".

وبررت السلطات البحرينية قرار وقف الوسط بـ "مخالفتها القانون وتكرار نشر وبث ما يثير الفرقة بالمجتمع ويؤثر على علاقات مملكة البحرين بالدول الأخرى وذلك لنشرها مقال في عدد اليوم الموافق 4 يونيو 2017 في الصفحة 19 والمتضمن إساءة لاحدى الدول العربية الشقيقة".

وقالت الرابطة إن "العدد الصادر اليوم لصحيفة الوسط رقم 5384 تضمن مقالة للكاتب الصحافي قاسم حسين بعنوان "احتجاجات الحسيمة المغربية تعيد قرع الأجراس"، مضيفة "لم يتضمن المقال أي مخالفات تتعارض وقيم العمل الصحافي أو محددات الكتابة الصحافية المحترفة".

واعتبرت الرابطة قرار الإعلام "استهدافاً مبيتاً لا يخلو من الانتقام، وهو أيضاً استمرارٌ لسياسات التضييق والإجهاز على حرية الرأي والتعبير، مؤكّدة أن في ذلك مخالفة مباشرة لأحكام دستور البلاد والقوانين والمواثيق الدولية التي سبق لمملكة البحرين وأن وقّعت عليها وتعهدت الإلتزام بها".

ورأت أن هذا القرار يعزز المخاوف من أن البحرين تسارع خطاها نحو المزيد من التراجعات في الحريات الصحافية.

وطالبت الرابطة السلطات البحرينية التراجع عن هذا القرار المؤسف والتّعسفي والكف عن استهداف الصحف والصحافيين.