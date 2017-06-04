» أخبار
"الداخلية" تقول إن مخترق حساب وزير الخارجية "خارج البلاد ومسقطة جنسيته"
2017-06-04 - 10:42 م
مرآة البحرين: قالت وزارة الداخلية الأحد (4 يونيو/ حزيران 2017) إن الشخص الذي اخترق حساب وزير الخارجية خالد بن أحمد آل خليفة على تويتر خارج البلاد.
وأوضحت "أن أعمال البحث والتحري التي تم مباشرتها في هذا الشأن ، أسفرت عن تحديد هوية المشتبه بتورطه في هذه العملية وهو أحد العناصر الإرهابية المطلوب أمنياً، والهارب حاليا خارج البلاد والمسقطة جنسيته في وقت سابق".
ولم تسم الداخلية الشخص الذي قالت إنه اختراق الحساب.
اقرأ أيضا
المزيد...
- 2017-06-04رابطة الصحافة تقول إن قرار وقف صحيفة الوسط "مبيّت"
- 2017-06-04رويترز: البحرين توقف إصدار صحيفة تدعم المعارضة
- 2017-06-04 السلطة توقف إصدار صحيفة الوسط حتى إشعار آخر
- 2017-06-04السلمان يقول ان الإدانات سوف تتوالى على حكومة البحرين بسبب مجزرة الدراز
- 2017-06-04سلطات الأمن تمنع وفد اتحاد نقابات العمال من السفر إلى جنيف لحضور مؤتمر دولي
التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
comments powered by Disqus