"الداخلية" تقول إن مخترق حساب وزير الخارجية "خارج البلاد ومسقطة جنسيته"

2017-06-04 - 10:42 م

مرآة البحرين: قالت وزارة الداخلية الأحد (4 يونيو/ حزيران 2017) إن الشخص الذي اخترق حساب وزير الخارجية خالد بن أحمد آل خليفة على تويتر خارج البلاد.

وأوضحت "أن أعمال البحث والتحري التي تم مباشرتها في هذا الشأن ، أسفرت عن تحديد هوية المشتبه بتورطه في هذه العملية وهو أحد العناصر الإرهابية المطلوب أمنياً، والهارب حاليا خارج البلاد والمسقطة جنسيته في وقت سابق".

ولم تسم الداخلية الشخص الذي قالت إنه اختراق الحساب.