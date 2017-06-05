2017-06-05 - 5:47 ص

مرآة البحرين: أعلنت البحرين فجر الاثنين (5 يونيو/ حزيران 2017) قطع علاقاتها مع قطر وأمهلت بعثتها الدبلوماسية 48 ساعة لمغادرة البلاد، واتهمتها بـ "العمل على إسقاط النظام في البحرين".

وأعلن بيان صادر عن وكالة الأنباء الرسمية عن "غلق الاجواء امام حركة الطيران واقفال الموانئ والمياه الاقليمية امام الملاحة من والى قطر خلال 24 ساعة"... وفيما يلي نص البيان:

استنادا الى اصرار دولة قطر على المضي في زعزعة الأمن والاستقرار في مملكة البحرين والتدخل في شؤونها والاستمرار في التصعيد والتحريض الإعلامي ودعم الأنشطة الارهابية المسلحة وتمويل الجماعات المرتبطة بإيران للقيام بالتخريب ونشر الفوضى في البحرين في انتهاك صارخ لكل الاتفاقات والمواثيق ومبادئ القانون الدولي دون ادنى مراعاة لقيم او قانون او اخلاق او اعتبار لمبادئ حسن الجوار او التزام بثوابت العلاقات الخليجية والتنكر لجميع التعهدات السابقة.

فان مملكة البحرين تعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر حفاظا على أمنها الوطني وسحب البعثة الدبلوماسية البحرينية من الدوحة وإمهال جميع افراد البعثة الدبلوماسية القطرية 48 ساعة لمغادرة البلاد مع استكمال تطبيق الإجراءات اللازمة.

كما تعلن غلق الاجواء امام حركة الطيران واقفال الموانئ والمياه الاقليمية امام الملاحة من والى قطر خلال 24 ساعة من اعلان البيان .

واذ تمنع حكومة مملكة البحرين مواطنيها من السفر الى قطر او الاقامة فيها فانها تأسف لعدم السماح للمواطنيين القطريين من الدخول الى اراضيها اوالمرور عبرها كما تمنح المقيميت والزائرين القطريين مهلة 14 يوما لمغادرة اراضي المملكة تحرزا من اي محاولات ونشاطات عدائية تستغل الوضع رغم الاعتزاز والثقة العالية في اخواننا من الشعب القطري وغيرتهم على بلدهم الثاني .

ان الممارسات القطرية الخطيرة لم يقتصر شرها على مملكة البحرين فقط .. انما تعدته الى دول شقيقة احيطت علما بهذه الممارسات التي تجسد نمطا شديد الخطورة لايمكن الصمت عليه او القبول به وانما يستوجب ضرورة التصدي له بكل قوة وحزم .

ومع اسف مملكة البحرين لهذا القرار الذي اتخذته صيانة لأمنها وحفاظا لأستقرارها فانها تؤكد حرصها على الشعب القطري الشقيق الذي يدرك معاناتنا وهو يشهد مع كل عملية ارهابية سقوط ضحايا من اخوانه واهله في البحرين بسبب استمرار حكومته في دعم الارهاب على جميع المستويات والعمل على اسقاط النظام الشرعي في البحرين