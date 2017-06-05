الاستئناف السجن بين سنتين و15 سنة لـ 12 متهماً بمهاجمة مركز شرطة سترة

2017-06-05 - 2:17 م

مرآة البحرين: قضت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي محمد بن علي آل خليفة وأمانة سر عبدالله محمد، بتأييد عقوبة سبعة مستأنفين وتخفيف العقوبة لخمسة آخرين، وذلك في قضية 12 مستأنفا أدينوا بمهاجمة مركز الشرطة في سترة.

فقد أيدت المحكمة عقوبة مستأنف بالسجن 15 سنة، وأيدت عقوبة ثلاثة مستأنفين بالسجن 7 سنوات، وأيدت السجن 3 سنوات لثلاثة آخرين، وفي المقابل قضت بتعديل عقوبة مستأنف إلى السجن 10 سنوات بدلا من 15 سنة، وتعديل عقوبة آخر إلى السجن 5 سنوات بدلا من سبعة، وبحبس مستأنفين سنتين بدلا من ثلاثة.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة حكمت بمعاقبة 14 متهماً بحيازة أسلحة نارية وذخائر، والتعدي على رجال الشرطة في سترة بالمولوتوف مما تسبب بتضرر 9 حافظات ثلج وتضرر الحاجز الحديدي لسوق سترة المركزي، بسجن متهمين 15 سنة، ومعاقبة 7 متهمين آخرين بالسجن 7 سنوات، والسجن 3 سنوات لـ5 متهمين، وأمرت بمصادرة المضبوطات.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين عدة تهم وهي أنهم في غضون 2014 و2015, المتهمان الأول والثاني: حازا وآخرين مجهولين مفرقعات بغير ترخيص من الجهة المختصة كما حازا سلاحًا ناريًا وذخائر من دون ترخيص بقصد استخدامها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام، تنفيذًا لغرض إرهابي.

ووجهت إلى المتهمين جمعيًا تهمة بأنهم أشعلوا وآخرين مجهولين عمدًا في المنقولات ما من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، تنفيذًا لغرض إرهابي، واشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص في مكان عام، وحيازة زجاجات حارقة «مولوتوف».