2017-06-05 - 2:28 م

مرآة البحرين: قالت وكالة أنباء البحرين الرسمية أن شؤون الطيران المدني وشؤون الموانئ والملاحة البحرية، بوقف جميع الرحلات البحرية والجوية من وإلى دولة قطر.

وتتبعن إدارة شؤون الطيران المدني، وإدارة شؤون الموانئ والملاحة البحرين، وزارة المواصلات والاتصالات في البحرين.

وفجر اليوم الإثنين 5 يونيو/حزيرا ن2017 أعلنت كل من السعودية، الإمارات، البحرين قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، مع إغلاق كامل للرحلات الجوية والبحرية بين البلدين، فيما أغلقت السعودية حدودها البرية مع قطر.

ومنعت الدول الخليجية الثلاث مواطنيها من السفر إلى قطر، كما أمهلت القطريين المتواجدين على أراضيها 14 يوماً لمغادرة البلاد.