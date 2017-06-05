عائلة السيد مجيد المشعل تشكو للتظلمات تردي وضعه الصحي في الانفرادي وحرمانه من وجبات الإفطار

2017-06-05 - 3:39 م

مرآة البحرين: شكت عائلة رئيس المجلس الإسلامي العلمائي، السيد مجيد المشعل، لأمانة التظلمات تردي وضعه الصحي بعد إيداعه في الحبس الانفرادي، رداً على احتجاجه على مجزرة الدراز واقتحام منزل آية الله قاسم.

وقالت العائلة أن هناك مخاوف على الحالة الصحية للسيد المشعل، الذي حرم من وجبات الإفطار في الحبس الانفرادي، موضحة أنه بدأ يشعر بتنمل في الأطراف، كما صار يحرم من حقه في تلقي العلاج اللازم.

ومنعت السلطات المشعل وآخرين في الانفرادي من وجبات الإفطار بحجة "عدم وجود وجبات كافية"، ما اضطرهم لصيام يومين متتالين.

وأكد نشطاء أن المشعل وآخرون يقبعون في غرف انفرادية درجات حرارتها منخفضة جداً، من دون أن يكون لديهم ما يقيهم من البرد القارس.

يذكر أن المشعل وهو رجل دين شيعي بارز، اعتقل على خلفية اعتصام الدراز المقام عند منزل الزعيم الروحي للأغلبية الشيعية آية الله الشيخ عيسى قاسم، ووجهت له تهم تجمهر وحكم بالسجن سنتين ونصف.

وكان المشعل هو من وجه دعوة للمواطنين بالاعتصام المفتوح أمام منزل قاسم، وهو الاعتصام الذي دام لـ 11 شهراً متواصلاً، لكن الداخلية قمعته بالقوة في 23 مايو/أيار الماضي، حيث سقط 5 شهداء وجرح المئات يومها.