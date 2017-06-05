أسوشيتد برس: البحرين تغلق صحيفة الوسط البارزة وسط حملة قمع

2017-06-05 - 3:57 م

مرآة البحرين (خاص): ذكرت وكالة أسوشيتد برس أن البحرين أغلقت صحيفة مستقلة بارزة يوم الأحد "حتى إشعار آخر"، على خلفية مقال عن الانتفاضة في المغرب، وهي الخطوة الأخيرة لتقييد حرية التّعبير في الدّولة الخليجية حيث تمارس السّلطات حملة قمع ضد المعارضة.

وهذا الإغلاق المفاجئ لصحيفة الوسط يشكل المرة الثالثة التي تأمر فيها السّلطات بوقف نشر طبعة ورقية منذ احتجاجات الرّبيع العربي في العام 2011 في البحرين ويأتي بعد أن حظرتها السّلطات بشكل مؤقت في يناير/كانون الثاني من النشر على الإنترنت.

وقال منصور الجمري، وهو رئيس تحرير الصحيفة، إنّ هيئة شؤون الإعلام البحرينية أصدرت الأمر في المرة الأولى شفهيًا يوم الأحد، وبعد ذلك نُشِر البيان في وكالة أنباء البحرين (بنا). وقال البيان إنّ الإغلاق يأتي على خلفية مقالة "تؤثر على علاقات المملكة البحرينية مع الدّول الأخرى".

وأضاف الجمري أنّ المقال الذي كان عمودًا في الصّفحة 19 من عدد يوم الأحد، ركّز على الاحتجاجات الأخيرة في الحسيمة في شمال المغرب. وتعاني المنطقة من اضطرابات منذ وفاة بائع سمك في أكتوبر/تشرين الأول، بعد أن قُتِل سحقًا في شاحنة نفايات أثناء محاولته استعادة أسماك صادرتها منه عناصر أمنية.

ووصف الجمري الأمر بأنّه "مفاجأة كاملة".

وقال لأسوشيتد برس إنّه "لم يكن هناك أي إجراءات قانونية أساسًا".

ويُنظَر إلى صحيفة الوسط على نطاق واسع على أنّها الصحّيفة الوحيدة المستقلة في البحرين. وقد أصبح جمع الأخبار المستقلة أكثر صعوبة في البلاد مع رفض الحكومة السّماح لصحافيين من أسوشيتد برس وآخرين بدخول أراضيها.

وتمارس السّلطات البحرينية حملة قمع واسعة مع اعتقال النّشطاء أو إجبارهم على الرّحيل إلى المنفى. وفي أواخر مايو/أيار، أسفر هجوم شنّته الشّرطة عن مقتل خمسة محتجين في واحدة من أكثر المواجهات دموية منذ احتجاجات العام 2011. وقد تم اعتقال 286 شخصًا آخرين في الهجوم على اعتصام دعمًا لرجل دين شيعي بارز كانت قد أُسقِطت جنسيته.

ووصف براين دولي من هيومن رايتس فيرست قرار وقف نشر صحيفة الوسط بأنّه "خطوة تعبر عن ذعر السّلطات الخائفة من الحقائق ومن الصّحافة الجيدة".

وقال دولي في بيان له إن "خطوة اليوم [الأحد] هي المحاولة الأخيرة من قبل البحرين لمنع التّغطية المحرجة لما يحدث في البلاد".