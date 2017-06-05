2017-06-05 - 4:01 م

مرآة البحرين: بث تلفزيون البحرين الرسمي، بيان المملكة صباح اليوم الإثنين 5 يونيو/حزيران 2017، أعلنت فيه قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع قطر.

وجاء في البيان أن البحرين تمنع مواطنيها من زيارة قطر، كما تمنع القطريين من التواجد على أراضيها، حيث أمهلت المتواجدين في المملكة مهلة 14 يوماً لمغادرة البلاد.

ووفق البيان فإن قطر دعمت "عمليات إرهابية" في البحرين، وعملت على "إسقاط النظام الشرعي في البحرين".