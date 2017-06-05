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قطر تنصح رعاياها المتواجدين في الإمارات بالسفر عبر الكويت وسلطنة عمان
2017-06-05 - 4:04 م
مرآة البحرين (رويترز): قالت سفارة قطر في أبوظبي على وسائل التواصل الاجتماعي إنها طلبت من رعاياها مغادرة الإمارات العربية المتحدة خلال 14 يوما التزاما بقرار أبوظبي قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة.
وقالت السفارة على تويتر "على المواطنين القطريين مغادرة دولة الإمارات خلال 14 يوما حسب البيان الصادر من الجهات الإماراتية المختصة".
وأضافت "في حالة تعذر السفر المباشر من الإمارات إلى قطر... فأن السفارة تنصحهم بالسفر عبر دولة الكويت أو سلطنة عمان".
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