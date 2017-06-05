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مصر تمهل السفير القطري 48 ساعة لمغادرة البلاد
2017-06-05 - 4:41 م
مرآة البحرين (رويترز): قال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية في بيان يوم الاثنين إن مصر أمهلت السفير القطري لدى القاهرة 48 ساعة لمغادرة البلاد، وذلك تنفيذا لقرارها قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة.
وأضاف أن مصر أبلغت القائم بالأعمال المصري بالدوحة بالعودة إلى البلاد في غضون 48 ساعة.
وذكر المتحدث أن وزارة الخارجية استدعت السفير القطري لمقرها يوم الاثنين وأبلغته بقرار قطع العلاقات وسلمته مذكرة رسمية بإنهاء اعتماده كسفير لدى مصر.
وقطعت مصر والسعودية والإمارات والبحرين واليمن العلاقات الدبلوماسية مع قطر يوم الاثنين واتهمتها بدعم "الإرهاب" في أسوأ صدع تشهده المنطقة منذ سنوات.
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