رويترز: ميناء الفجيرة يحظر رسو السفن التي ترفع علم قطر

2017-06-05 - 4:55 م

مرآة البحرين (رويترز): قالت مصادر تجارية إن ميناء الفجيرة الإماراتي أصدر مذكرة يوم الاثنين تحظر رسو جميع السفن التي ترفع علم قطر أو تلك المتجهة إلى الموانئ القطرية أو القادمة منها بعد خلاف دبلوماسي بين الدوحة وبعض الدول العربية.

وقالت السلطات في المذكرة التي اطلعت رويترز عليها إنه في إطار القرار الذي اتخذته الإمارات بقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر لن يتم السماح لتلك السفن بالرسو في ميناء الفجيرة لحين إشعار آخر بغض النظر عن طبيعة ذلك الرسو.

وقالت الإمارات العربية المتحدة والسعودية ومصر والبحرين يوم الاثنين إنها قررت قطع جميع العلاقات، بما في ذلك النقل، مع قطر أكبر بلد مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم.