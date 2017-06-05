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مصر تحظر الرحلات الجوية من وإلى قطر بدءا من الثلاثاء
2017-06-05 - 5:23 م
مرآة البحرين (رويترز): قالت وزارة الطيران المدني المصرية يوم الاثنين إن القاهرة ستبدأ حظر الرحلات الجوية المتجهة من وإلى قطر اعتبارا من يوم الثلاثاء الساعة السادسة صباحا بالتوقيت المحلي (0400 بتوقيت جرينتش) بعد الإعلان في وقت سابق عن قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
وقالت الوزارة في بيان إنه سيتم "غلق الأجواء المصرية أمام الطائرات القطرية المسجلة بالطيران المدني القطري سواء بالعبور أو الهبوط... إلى أجل غير مسمى".
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