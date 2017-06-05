الإمارات والسعودية توقفان صادرات السكر الأبيض لقطر

2017-06-05 - 5:26 م

مرآة البحرين (رويترز): قالت مصادر تجارية يوم الاثنين إن الإمارات العربية المتحدة والسعودية أوقفتا صادرات السكر الأبيض إلى قطر بعد أن قطع البلدان العلاقات مع الدوحة وذلك في أول مؤشر على تأثر تجارة الغذاء بالأزمة الدبلوماسية.

وتعتمد قطر على السعودية والإمارات في وارداتها من السكر الأبيض التي تقدر بأقل من 100 ألف طن سنويا. ويزيد الاستهلاك خلال شهر رمضان.

كانت السعودية ومصر والإمارات والبحرين قطعت العلاقات مع قطر يوم الاثنين متهمة إياها بدعم "الإرهاب".