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ولي عهد البحرين: قطع العلاقات مع قطر هو موقف حازم ضد الإرهاب
2017-06-06 - 1:50 م
مرآة البحرين: قال ولي عهد البحرين سلمان بن حمد آل خليفة أن قطع العلاقات مع قطر لم يكن موجها لأمير قطر أو شعبها، وإنما كان موقفا حازماً ضد سياسات دعم الإرهاب.
وأوضح خلال كلمة تحدث بها أثناء زيارته لمجلسي عائلة كازروني وخالد آل شريف، أن القصد من قطع العلاقات هو الوقوف ضد "سياسة دعم الجماعات الإرهابية التي استهدفت البحرين والعديد من الدول الشقيقة التي اكتوت بنارها وأعمالها التي لا تمت للدين ولا الإنسانية بصلة".
وأضاف "البحرين سعت لسنوات عديدة إلى مواجهة هذا الفكر وأعماله والتصدي له والتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة لمحاربته واجتثاث فكره، وإننا الآن في عام 2017 لا يمكن الصبر أكثر على أي ممارسة تتصل بدعم الإرهاب وفكره، على حد وصفه.
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