وزير الداخلية يصدر قراراً بمنع سفر البحرينيين إلى قطر

2017-06-06 - 1:53 م

مرآة البحرين: أصدر وزير الداخلية البحريني راشد بن عبدالله آل خليفة قراراً يمنع سفر المواطنين البحرينيين إلى دولة قطر.

والقرار صدر استناداً على بيان قطع العلاقات مع قطر، واجتماع مجلس الوزراء الذي وجه الجهات الحكومية كلها بتطبيق القرار.

وجاء فيه أنه: على الإدارات المعنية اعتبارا من تاريخ 6 يونيو/حزيران 2017

1. منع المواطنين البحرينيين من السفر إلى دولة قطر أو الإقامة فيها أو المرور عبرها

2. يمنع دخول أو عبور المواطنين القطريين إلى مملكة البحرين وإمهال المقيمين والزائرين مدة 14 يوما للمغادرة.

3. متابعة مغادرة القوارب والسفن القطرية إلى خارج المياه الإقليمية البحرينية.