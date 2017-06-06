فيديو جديد يظهر قوات تابعة للداخلية وهي تعتدي بالضرب على رجل مسن خلال اقتحامها للدراز

2017-06-06 - 3:28 م

مرآة البحرين: بث نشطاء في وسائل التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوراً يظهر قوات تابعة للداخلية وهي تعتدي بالضرب على أحد المواطنين المسنين في بلدة الدراز، خلال عملية الاقتحام التي تمت في 23 مايو/أيار 2017.

والمقطع أظهر قوات تابعة للداخلية وهي تطلق قنابل غاز خلال تواجدها في ساحة الاعتصام اللصيقة بمنزل الزعيم الروحي للأغلبية الشيعية آية الله الشيخ عيسى قاسم، كما أظهر لاحقاً اعتداء القوات ذاتها على رجل مسن باستخدام العصي، ولاحقاً باستخدام الأيدي، مستهدفين وجه المواطن الأعزل.