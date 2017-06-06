الاستئناف: السجن 15 سنة وإسقاط جنسية متهم بالانضمام إلى ائتلاف 14 فبراير مع تغريمه 100 ألف دينار
2017-06-06 - 3:42 م
مرآة البحرين: قضت المحكمة الاستئنافية العليا السادسة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين ضياء هريدي وصلاح رزق وأمانة سر يوسف بوحردان، بتأييد الحكم بالسجن 15 سنة وإسقاط الجنسية للمتهم الأول وغرامة مائة ألف دينار في قضية الانضمام إلى ائتلاف 14 فبراير.
واتهمت السلطات المتهم بتلقي تمويل وتدريب على استعمال الأسلحة والمفرقعات تنفيذا لأغراض إرهابية وإشعال حريق ووضع أجسام محاكية لأشكال المتفجرات والتجمهر والشغب وحيازة الزجاجات الحارقة و الخروج من البلاد بطريقة غير مشروعة.
والمستأنف هو المتهم الأول في القضية التي ضمت 3 متهمين، وقضت محكمة أول درجة بالسجن 15 سنة للمتهم الأول وغرامة مائة ألف دينار و10 سنوات للمتهمين الثاني والثالث وأمرت بإسقاط الجنسية البحرينية عن المدانين الثلاثة.
وقد استأنف المتهم الأول الحكم فيما لايزال الثاني والثالث هاربين.
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