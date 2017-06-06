صحيفة محلية: توجه حكومي لإدخال الأجانب في صندوقي التقاعد والتأمينات لزيادة الاشتراكات

2017-06-06 - 3:58 م

مرآة البحرين: قالت صحيفة الأيام المحلية المملوكة لمستشار الملك الإعلامي نبيل الحمر، أن الخبير الاكتواري المكلف بدراسة أوضاع صندوق التقاعد، أوصى بزيادة عدد المشتركين عبر مشاركة الأجانب في صناديق التقاعد والتأمينات.

وأشارت الصحيفة إلى أن حوالي 600 ألف عامل أجنبي في البحرين سيشكلون نسبة مهمة في حال تم التأمين عليهم في صندوق التقاعد.

وأكدت أن الهيئة العامة للتامينات والتقاعد رفعت مرئياتها بشأن العجز الاكتواري إلى الحكومة، مرفقاً بعدد من الحلول التي قدمها الخبير، أبرزها تأمين العمال الأجانب في صندوق التقاعد.

وأضافت إلى أن الخبير الاكتواري سيعود إلى البحرين خلال العام المقبل، لدراسة أوضاع الصندوق وسيولته واستثماراته.