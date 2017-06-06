الاستئناف: السجن 3 و5 سنوات لأربعة متهمين بحرق إطارات ووضع قنبلة وهمية في سلماباد
2017-06-06 - 4:01 م
مرآة البحرين: أيدت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي ابراهيم الزايد وعضوية القاضيين، ضياء هريدي وصلاح رزق وأمانة سر يوسف بوحردان، الحكم الصادر من محكمة أول درجة على 4 متهمين بحرق إطارات ووضع هيكل محاكٍ لأشكال المتفجرات بمنطقة سلماباد، حيث قضت المحكمة بسجن متهمين لمدة 3 سنوات وسجن آخرين لمدة 5 سنوات.
وتقول السلطات أن المتهمين الأربعة وآخرين مجهولين اتفقوا فيما بينهم على الخروج في مسيرة في منطقة سلماباد وتجمعوا في مقبرة سلماباد، وأحضروا معهم عددا من إطارات السيارات ودبة بترول، بالإضافة إلى هيكل محاكٍ لأشكال المتفجرات، وأغلقوا الشوارع الداخلية في سلماباد بالأخشاب وحاويات القمامة، ثم توجهوا إلى الشارع العام وقاموا بوضع إطارات وحرقها باستخدام البترول وعبوات المولوتوف، وقام المتهم الثاني بوضع الجسم الوهمي بالطريق ثم فروا هاربين.
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