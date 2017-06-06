2017-06-06 - 4:06 م

مرآة البحرين: صرح مسؤول في شركة المطارات الإيرانية أن جميع رحلات الخطوط الجوية القطرية ستعبر من الأجواء الإيرانية نحو أوروبا وأفريقيا.

وقال المسؤول في شركة المطارات الإيرانية لوكالة مهر للأنباء أن الأزمة الأخيرة التي ظهرت بين عدد من الدول العربية أدت إلى إغلاق الأجواء أمام الخطوط الجوية القطرية في أربع دول عربية، موضحاً إن الطريق الوحيد لعبور الطيران القطري هو سماء إيران.

وأضاف إن أغلب الخطوط الجوية القطرية المتجهة نحو شمال أفريقيا وجنوب أوروبا كانت تعبر سابقاً عبر الأجواء السعودية ثم مصر، إلّا أن إغلاق هذين البلدين أجوائهما أمام قطر أدى إلى تغيير مسير طائرات الخطوط الجوية القطرية لتعبر من إيران نحو العراق ثم الأردن ثم شمال أفريقيا.

وأكمل المسؤول الإيراني بالقول أن رحلات الخطوط الجوية القطرية المتجهة إلى وسط أوروبا وشمالها والأطلسي الشمالي كانت تعبر من البحرين نحو الكويت ثم العراق ثم تركيا ثم إلى شمال أوروبا، ومع اشتراك البحرين في فرض الحصار على قطر، أجبر الطيران القطري للعبور من سماء إيران نحو تركيا.

وبين المسؤول عن حركة الطيران في إيران، أن الأجواء الإيرانية تشهد يومياً عبور 955 طائرة، ومع فرض الحصار على قطر يتوقع إضافة 200 رحلة للخطوط الجوية القطرية، الأمر الذي يرفع من دخل البلاد.