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بريطانيا تأمل استعادة وحدة مجلس التعاون الخليجي بعد قطع دول العلاقات مع قطر
2017-06-06 - 4:40 م
مرآة البحرين (رويترز): قال المتحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إدوين صمويل يوم الاثنين إن بلاده تأمل أن يتم التوصل إلى حل قريبا و"أن يستعيد مجلس التعاون الخليجي وحدته" وذلك بعد أن قطعت دول عربية علاقاتها مع قطر بسبب اتهامات بأنها تدعم الإسلاميين وإيران.
وأضاف في بيان نشره مركز الإعلام والتواصل الإقليمي ومقره دبي "من مصلحة المملكة المتحدة أن يتم التوصل إلى حل للخلافات التي نشأت بين دول مجلس التعاون الخليجي وتتم استعادة وحدة مجلس التعاون الخليجي حتى نتمكن من مواجهة تحديات المستقبل معا".
وقطعت السعودية ومصر ودولة الإمارات والبحرين العلاقات الدبلوماسية مع قطر في تحرك منسق. وانضم اليمن وحكومة شرق ليبيا والمالديف لهذا التحرك بعد ذلك
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