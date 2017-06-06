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وكيل في ديوان رئيس الوزراء البحريني: البحرين تتحكم بالكامل في أجواء قطر
إبراهيم بن خليفة الدوسري
2017-06-06 - 4:43 م
مرآة البحرين: قال مسئول حكومي بحريني إن بلاده تتحكم بالكامل في أجواء قطر.
وصرح وكيل الوزارة المساعد للمعلومات والمتابعة بديوان رئيس مجلس الوزراء، إبراهيم بن خليفة الدوسري، إن "هام فنياً البحرين تتحكم بالكامل في أجواء قطر".
وأوضح في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لذا لن تحلق طائرة بدون البحرين، السعودية والإمارات".
وردّ المعارض البحريني، إبراهيم شريف، القيادي في جمعية "وعد" المعارضة، على الدوسري قائلاً "في زمن الفتنة بين الاشقاء: قل كلمة طيبة أو اصمت. هذا وقت حكمة وليس وقت شماتة. قطر منا ونحن من قطر، وما يضر شعبها يضرنا".
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