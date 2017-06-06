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ترامب يقول زعماء الشرق الأوسط أشاروا إلى قطر عندما حذر من تمويل التطرف
2017-06-06 - 4:50 م
مرآة البحرين (رويترز): قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء إنه حذر خلال زيارته للشرق الأوسط من تمويل "الفكر المتطرف" وإن زعماء بالمنطقة أشاروا إلى قطر.
وأضاف على تويتر "خلال زيارتي الأخيرة للشرق الأوسط قلت إنه لا يمكن أن يستمر تمويل الفكر المتطرف. وأشار زعماء إلى قطر".
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