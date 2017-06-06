الخطوط الجوية الباكستانية تسعي لمساعدة ركاب عالقين في قطر

2017-06-06 - 4:52 م

مرآة البحرين (رويترز): قال مسؤول في الخطوط الجوية الباكستانية يوم الثلاثاء إن الشركة تجري محادثات لإعادة مسافرين باكستانيين مع الخطوط الجوية القطرية تقطعت بهم السبل في الدوحة بعد أن قطعت السعودية وأربع دول عربية أخرى العلاقات مع قطر.

وكان من المفترض أن يسافر الركاب الباكستانيون إلى السعودية عن طريق الدوحة لأداء العمرة.

وقال مشهود تاجوار المتحدث باسم الشركة الباكستانية في تصريحات لرويترز "أمام الخطوط الجوية الباكستانية خياران إما نقلهم من الدوحة إلى جدة، وسنحتاج تصريحا من الحكومة السعودية من أجل ذلك، أو إعادتهم إلى باكستان ومنها إلى السعودية".

ويتعرض السفر الجوي في منطقة الخليج وخارجها لاضطراب شديد في أعقاب قرار السعودية والإمارات ومصر والبحرين يوم الاثنين بقطع العلاقات مع قطر.

وقال تاجوار إن عدد المسافرين الباكستانين العالقين غير واضح لأنهم عملاء الخطوط القطرية مضيفا أن شركته على اتصال بالسفارة الباكستانية في الدوحة للحصول على تفاصيل.

وحظرت السعودية يوم الاثنين تحليق طائرات الخطوط الجوية القطرية في مجالها الجوي وقالت شركة الاتحاد للطيران المملوكة لحكومة أبوظبي وطيران الإمارات المملوكة لدبي إنهما ستعلقان جميع الرحلات من وإلى الدوحة اعتبارا من يوم الثلاثاء وحتى إشعار أخر.