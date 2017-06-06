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فرنسا تدعو إلى حل الخلاف بين دول عربية وقطر عبر الحوار
2017-06-06 - 4:56 م
مرآة البحرين (رويترز): قالت وزارة الخارجية الفرنسية يوم الثلاثاء إن فرنسا تريد حل الخلاف الدبلوماسي بين دول عربية وقطر عن طريق الحوار.
وقالت الوزارة للصحفيين في إفادة يومية على الإنترنت "فرنسا تتمنى أن تحل التوترات الراهنة عن طريق الحوار".
وقطعت السعودية ومصر والإمارات والبحرين يوم الاثنين علاقاتها مع قطر التي شجبت الخطوة باعتبارها تستند إلى أكاذيب عن دعمها لجماعات إسلامية متشددة.
وقالت الوزارة إن وزير الخارجية جان إيف لو دريان سيجري محادثات مع نظيريه السعودي والقطري يوم الثلاثاء ومع ممثل عن ولي عهد أبوظبي يوم الأربعاء لبحث الأمر. وسيسافر إلى مصر يوم الخميس.
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