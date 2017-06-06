أمير الكويت يسافر إلى السعودية اليوم لبحث الخلاف مع قطر

2017-06-06 - 4:59 م

مرآة البحرين (رويترز): قال مسؤولون خليجيون إن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح سيسافر إلى السعودية يوم الثلاثاء لإجراء محادثات مع العاهل السعودي الملك سلمان حول نزاع بين دول خليجية عربية وقطر.

ويقوم أمير الكويت بدور الوساطة بين الدوحة ودول خليجية عربية من بينها السعودية قررت يوم الاثنين قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر.