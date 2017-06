الرئيس ترامب يواصل التغريد حول الخلاف الخليجي: لعل هذا يكون بداية النهاية لرعب الإرهاب

مرآة البحرين: واصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تغريداته بشأن قطر وما دار خلال لقاءاته في السعودية، وقال "من الجيد أن أرى خلال زيارة المملكة العربية السعودية ولقائي بالملك و50 بلدا يقومون بأداء واجبهم بالفعل. قالوا إنهم سيتخذون خطا متشددا بشأن تمويل التطرف. وكل الإشارات كانت تشير إلى قطر".

وأضاف في تغريدات على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الثلثاء (6 يونيو/ حزيران 2017) "لعل هذا يكون بداية النهاية لرعب الإرهاب" وفق تعبيره.

So good to see the Saudi Arabia visit with the King and 50 countries already paying off. They said they would take a hard line on funding...