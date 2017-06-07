الأردن يخفض التمثيل الدبلوماسي مع قطر... والطيران المغربي يوقف رحلاته للدوحة

2017-06-07 - 1:03 ص

مرآة البحرين (وكالات): قالت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) الرسمية اليوم الثلاثاء (6 يونيو/ حزيران 2017) إن الأردن قرر خفض مستوى التمثيل الدبلوماسي مع قطر، وذلك بعد أن قطعت دول أبرزها السعودية والإمارات ومصر والبحرين العلاقات مع قطر أمس الاثنين متهمة إياها بدعم الإرهاب.

ونقلت الوكالة عن محمد المومني، وزير الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة، في بيان أنه "بعد دراسة أسباب الأزمة التي تشهدها العلاقات بين مصر والسعودية والإمارات والبحرين مع دولة قطر، قررت الحكومة تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي مع قطر وإلغاء تراخيص مكتب قناة الجزيرة في المملكة".

وأضاف المومني أن "الحكومة تأمل بتجاوز هذه المرحلة المؤسفة، وحل الأزمة على أرضية صلبة تضمن تعاون جميع الدول العربية على بناء المستقبل الأفضل لشعوبنا".

في غضون ذلك قالت وكالة المغرب العربي للأنباء إن شركة الخطوط الجوية الملكية المغربية ألغت رحلات عبر الدوحة إلى دولة الإمارات والسعودية واليمن ومصر بعد أن قطعت تلك الدول العلاقات الدبلوماسية مع قطر. وأضافت أن الرحلات عبر الدوحة إلى تلك الدول لا يمكن ضمانها. وقال قسم خدمة العملاء بالشركة إن تلك الرحلات لم تعد متاحة.

وأحجم المغرب عن الانضمام إلى خطوات لفرض عزلة على قطر، لكن بعض الدول الخليجية حلفاء مقربون للبلد الواقع في شمال أفريقيا. والمغرب عضو في التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن والذي يقاتل الحركة الحوثية المسلحة.

ويشار إلى أن السعودية والبحرين والإمارات ومصر قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع قطر وعمدت إلى عزلها عبر إغلاق حدودها مع الإمارة الغنية بالغاز والنفط على خلفية اتهامها بـ "دعم الإرهاب".