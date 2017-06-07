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فرنسا: على قطر التحلي بالشفافية والرد على أسئلة جيرانها
2017-06-07 - 5:02 م
مرآة البحرين (رويترز): قالت فرنسا يوم الأربعاء إنها لن تنحاز إلى أي طرف في الخلاف الدبلوماسي بين بعض الدول العربية وقطر لكن على الدوحة التحلي بالشفافية والرد على أسئلة جيرانها.
وقال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية كريستوف كاستانيه للصحفيين في إفادة أسبوعية "لن ننحاز إلى أي طرف لكن يجب على قطر التحلي بالشفافية التامة والرد على أسئلة جيرانها".
جاءت تصريحات المتحدث ردا على سؤال عما إذا كانت باريس تعتقد أن قطر تدعم جماعات "إرهابية" وهو ما تنفيه قطر بشدة.
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