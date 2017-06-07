رويترز: تركيا ستمرر سريعا تشريعا لنشر قوات في قطر

2017-06-07 - 5:04 م

مرآة البحرين (رويترز): قال مسؤولون في حزب العدالة والتنمية الحاكم والمعارضة في تركيا إن من المتوقع أن يمرر البرلمان سريعا يوم الأربعاء تشريعا يسمح بنشر قوات تركية في قاعدة عسكرية تركية في قطر.

ويبدو هذا التحرك داعما لقطر التي تواجه عزلة دبلوماسية وتجارية من بعض القوى الكبرى في الشرق الأوسط. وكانت السعودية ومصر والإمارات والبحرين قطعت العلاقات مع قطر يوم الاثنين وأغلقت مجالاتها الجوية أمام الرحلات التجارية من قطر وإليها متهمة الدوحة بتمويل جماعات متشددة.

وتنفي قطر بشدة هذه الاتهامات. وهذا هو أسوأ شقاق بين دول عربية كبرى منذ عقود.