» الخليج
لا أنباء عن نتائج زيارة أمير الكويت إلى السعودية
2017-06-07 - 5:07 م
مرآة البحرين (رويترز): غادر أمير الكويت المملكة العربية السعودية بعد زيارة وصفتها وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) بأنها "زيارة أخوية" لكن لم تصدر بيانات بشأن نتائج المحادثات مع الملك سلمان بن عبد العزيز بشأن قطع العلاقات مع قطر.
وقالت كونا إن الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح غادر جدة مع الوفد المرافق له. ولم يتضح بعد هل سيعود أمير الكويت إلى دياره أم سيزور بلدا آخر في الطريق.
كانت وكالة الأنباء السعودية ذكرت في وقت سابق أن الملك سلمان وأمير الكويت أجريا مناقشات بشأن تطور الأحداث في المنطقة لكنها لم تقدم تفاصيل.
اقرأ أيضا
المزيد...
- 2017-06-07الأزهر يؤيد قرار دول عربية قطع العلاقات مع قطر ويتهمها بدعم الإرهاب
- 2017-06-07العبادي يقول العراق ليس طرفا في النزاع بين دول خليجية وقطر
- 2017-06-07البنتاجون يقول ماتيس تحدث هاتفيا مع وزير الدفاع القطري
- 2017-06-07أردوغان يرفض العقوبات على قطر ويعتزم "تطوير" العلاقات معها
- 2017-06-07وزير إماراتي لا يستبعد مزيدا من القيود على قطر
التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
comments powered by Disqus