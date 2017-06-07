2017-06-07 - 5:11 م

مرآة البحرين (أ ف ب): أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء رفضه للعقوبات التي فرضتها على قطر الإثنين السعودية ودول عدة حليفة لها، مؤكدا عزمه على "تطوير" العلاقات مع الدولة الخليجية الصغيرة الغنية بالنفط والغاز.

وقال أردوغان في خطاب أمام سفراء في أنقرة "نحن لا نعتبر أن العقوبات التي فرضت على قطر أمر جيد"، مضيفا "سوف نواصل ونعزز علاقاتنا مع قطر كما مع كل اصدقائنا الذين دعمونا في الأوقات الأكثر حرجا، ولا سيما خلال انقلاب 15 تموز/يوليو".

ولكن أردوغان الذي انبرى للدفاع عن الدوحة، حرص في الوقت نفسه على عدم توجيه أدنى انتقاد إلى الرياض، داعيا دول مجلس التعاون الخليجي إلى "حل خلافاتها عن طريق الحوار".

وقال الرئيس التركي أن "الجهود الرامية إلى عزل قطر (...) لن تتيح حل أي مشكلة بأي شكل كان"، منوها بـ"برودة أعصاب" الدوحة و"المقاربة البناءة" التي تنتهجها في التعامل مع هذه الأزمة.

وإذ اعتبر أردوغان أن "تقديم قطر على أنها داعم للإرهاب هو برأيي اتهام خطير"، أضاف "أنا أعرفهم (قادة قطر) جيدا ولو كانت الحال كذلك لكنت أول رئيس دولة يتصدى لهم".

وكان متحدث باسم أردوغان قال في وقت سابق الثلاثاء أن الرئيس التركي، الحليف المقرب من قطر، يقوم بـ"جهود دبلوماسية" لحل الأزمة بين الدوحة ودول أخرى في الخليج.

وبحسب وكالة أنباء الأناضول فقد اتصل اردوغان هاتفيا الاثنين بكل من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والعاهل السعودي الملك سلمان وأمير الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقطعت السعودية ومصر والبحرين والإمارات واليمن وموريتانيا والمالديف علاقاتها مع قطر بعد اتهامها بدعم "الإرهاب" مما أثار أزمة دبلوماسية في المنطقة.

وتقيم تركيا علاقات مميزة مع قطر، وعلاقات جيدة مع دول الخليج الأخرى ولاسيما السعودية.

وعلى غرار قطر، غالبا ما توجه إلى تركيا اتهامات بدعم مجموعات منبثقة من جماعة الإخوان المسلمين في العالم العربي.