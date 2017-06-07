البنتاجون يقول ماتيس تحدث هاتفيا مع وزير الدفاع القطري

2017-06-07 - 5:15 م

مرآة البحرين (رويترز): قال متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) لرويترز إن الوزير جيم ماتيس تحدث هاتفيا يوم الثلاثاء مع نظيره القطري بعد قرار دول عربية قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة لكنه لم يكشف عن تفاصيل المحادثة.

كانت الوزارة أثنت مجددا على قطر لاستضافتها قاعدة جوية أمريكية مهمة "ولالتزامها الدائم بالأمن الإقليمي" بينما أثنى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قرار الدول العربية.