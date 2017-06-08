البحرين تقدم دعوة رسمية لمفوضية حقوق الإنسان لزيارة البلاد

2017-06-08 - 1:58 ص

مرآة البحرين: وجهت البحرين الأربعاء (7 يونيو/ حزيران 2017) دعوة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة لزيارة البلاد.

وقالت وكالة أنباء البحرين إن مساعد وزير الخارجية عبدالله الدوسري التقى المفوض السامي الأمير زيد بن رعد الحسين في مقر الأمم المتحدة و"تم مناقشة سبل تعزيز العمل الثنائي والاستفادة من الخبرات والبرامج التي تضطلع بها المفوضية".

وأضاف البيان "خلال الاجتماع، قدم سعادته دعوة رسمية للمفوضية السامية لحقوق الانسان لزيارة مملكة البحرين بهدف رفع مستوى التعاون في العديد من المجالات الحقوقية بما في ذلك برنامج الدعم الفني وبناء القدرات وتبادل الخبرات".

وكان الأمير رعد قد رحب مارس/ آذار الماضي بدعوة مماثلة وجهها له رئيس البرلمان البحريني أحمد الملا، لكنه قال يتعين أن تتناول الدعوة حقوق الإنسان وألا تكون مجرد "فرصة لالتقاط الصور".