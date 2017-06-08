ملك البحرين يلتقى نظيره السعودي ويتوجه الخميس للقاء الرئيس المصري

2017-06-08 - 2:09 ص

مرآة البحرين: التقى ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة في جدة الأربعاء (7 يونيو/ حزيران 2017) العاهل السعودي سلمان بن عبدالعزيز، قبل أن يغادر إلى مصر اليوم الخميس للقاء الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي.

وفي جدة، أعرب حمد بن عيسى عن تقديره للدعم الذي تحظى به بلاده من السعودية "لحفظ أمنها واستقرارها على ضوء التدخلات القطرية الايرانية التي امتدت إلى فترةً قد جاوزت عدة قرون من الزمان" على حد زعمه.

ودعا حمد بن عيسى القيادة القطرية لـ "تصحيح مسار سياستها وأن تفي بالتعهدات التي سبق وأن التزمت بها لسد مداخل الفوضى والقضاء على كل الممارسات التي تهدف إلى زعزعة أمن دولنا وتهدد وحدة مجتمعاتنا".